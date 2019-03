"Carcere e castrazione per stupratori Catania"

(Fotogramma)

"Per i vermi violentatori di Catania, che hanno stuprato una turista, nessuno sconto: certezza della pena e castrazione chimica!". A invocare pene severissime è il ministro dell'Interno Matteo Salvini, che dopo 24 ore interviene sullo stupro di gruppo avvenuto nella città siciliana ai danni di una ragazza americana di 19 anni.

La vittima, invitata a bere in un locale e poi attirata in auto con una trappola, è stata violentata e filmata. Per l'accaduto sono stati fermati dai carabinieri tre giovani: l'accusa è quella di violenza sessuale di gruppo. Gli abusi sono stati commessi il 21 marzo scorso in un’auto dopo che la vittima era stata accompagnata a bere in locali della ‘movida’ della città e ripresi dai tre coi loro telefonini. I presunti stupratori sono stati identificati grazie a un video che la ragazza aveva girato con loro in un locale del centro, e da quello inviatole l’indomani da uno dei violentatori che la invitava a uscire ancora insieme.