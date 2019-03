(Fotogramma)

Il presidente dell'Istat, Gian Carlo Blangiardo, "a fronte del clamore suscitato da una sua eventuale presenza come studioso al Congresso di Verona, ha rinunciato a partecipare, al fine di evitare che una decisione del tutto personale possa essere interpretata come una decisione del presidente #Istat". Così in un tweet l'Istituto di Statistica.