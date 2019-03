Si finge postino, lega e imbavaglia donna: rapina choc a Roma

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Vestito da postino, insieme a un complice, è riuscito a introdursi in casa di una donna in via Ferdinando Palasciano, nella zona di Monteverde, a Roma. Appena sono entrati in casa, ieri mattina intorno alle 10.40, i due rapinatori hanno minacciato la donna, 53 anni, con una pistola e si sono fatti consegnare qualche contante, un anello e tre borse firmate. Poi l'hanno legata con delle fascette da elettricista, imbavagliata con del nastro isolante e chiusa in bagno. Infine hanno aperto due casseforti che però erano vuote. I rumori hanno insospettito una vicina di casa che ha avvisato la polizia.

Sono in corso le indagini degli agenti del commissariato Monteverde e della Squadra Mobile che stanno cercando di rintracciare i due uomini più un terzo complice, che probabilmente faceva da palo. Durante la rapina infatti sembra che uno dei due parlasse con accento dell'est con una radio walkie talkie.