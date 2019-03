"Vi infetto", paura in ospedale a Roma

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Attimi di paura al poliambulatorio del Nuovo Regina Margherita. Una coppia di trentenni, spiega all'Adnkronos la Polizia di Roma, è entrata martedì pomeriggio, chiedendo farmaci che non potevano essere dati senza prescrizione medica. La dottoressa si è rifiutata ed è stata picchiata dalla donna che è andata in escandescenza urlando che avrebbe infettato tutti con il suo sangue. Sono intervenuti degli agenti per fermarla, ma sono stati prima offesi e poi aggrediti. Alla fine le forze dell'ordine sono riusciti ad arrestarla per lesioni e oltraggio a pubblico ufficiale, mentre il compagno è stato rilasciato.