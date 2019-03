Nubifragio al Sud

(Fotogramma)

Penisola nella morsa del maltempo. Nonostante ci siano evidenti segnali di un graduale miglioramento delle condizioni meteorologiche su alcune zone d'Italia, la persistenza di un freddo vortice di bassa pressione mantiene infatti condizioni di forte instabilità accompagnata da temporali sparsi, qualche grandinata e locali nevicate sui monti. Il team del sito ilmeteo.it avverte così che oggi, sotto le minacce della forte instabilità atmosferica, saranno praticamente tutte le regioni del Mezzogiorno ed i settori orientali della Sardegna. Piogge sparse, qualche rovescio a sfondo temporalesco, per altro accompagnato dalla grandine, colpiranno inizialmente il Molise, la Puglia e la Basilicata.

Col passare delle ore, il meteo peggiorerà quindi sulla Campania ma soprattutto sul comparto centro settentrionale della Calabria essenzialmente sull'area ionica dove si avranno forti acquazzoni e nubifragi. Il rischio di alcune grandinate continuerà ad essere sempre elevato. Piogge sono attese sulle zone settentrionali della Sicilia a tratti sotto forma di rovescio. In serata migliora sulla Sardegna, la Campania, il Molise e le aree settentrionali pugliesi. Insisteranno ancora intensi piovaschi ed isolati temporali sui settori ionici calabresi, della Basilicata e della Puglia. Attenzione alla neve che potrà cadere, questa mattina, intorno ai 1000 metri di quota fra i monti della Campania e della Puglia settentrionale. A quote più alte sul resto del Sud. Bel tempo invece al Nord e su gran parte del Centro.

Antonio Sanò, direttore e fondatore de ilmeteo.it, avvisa inoltre che il fronte freddo riuscirà a disturbare il meteo anche nella prima parte della giornata di domani colpendo ancora una volta soprattutto la Calabria ionica dove si potranno avere intensi rovesci e nubifragi su cosentino e crotonese. Alcuni acquazzoni potranno bagnare il sud della Basilicata e il nord della Sicilia, ma in un contesto di generale miglioramento. Permangono, inoltre, forti venti di Bora. Sole e tempo abbastanza stabile sarà garantito sul resto del Paese grazie alla prima timida espansione dell'alta pressione verso il Bel Paese. Sanò annuncia quindi che da venerdì e per tutto il weekend il tempo si ristabilirà con sole prevalente e clima primaverile.