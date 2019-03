Ritirati 9 colori per tatuaggi

Immagine di repertorio (Fotogramma/Ipa)

Sono in tutto 9 i pigmenti per tatuaggi ritirati dal mercato italiano perché contenenti quasi tutti sostanze cancerogene (solo uno può provocare allergie). Il richiamo e divieto di vendita dei 'colori', per la maggior parte provenienti dagli Usa, disposto dal ministero della Salute dopo che analisi a campione hanno evidenziato la presenza di sostanze chimiche a rischio cancro, sono oltre a 'Green Beret', 'Black Mamba' e 'Sailor Jerry Red', Dubai Gold, Hot Pink, Banana Cream, Lining Green, Lining Red Light. Per Blue Iris il rischio è di natura chimico/allergogeno).