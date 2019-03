Jackpot da paura

(Fotogramma)

Jackpot record in palio questa sera per il SuperEnalotto: i 126,6 milioni di euro per la sestina vincente sono il premio più alto al mondo. Nella notte, riporta Agipronews, è stato infatti centrato il Powerball da 768 milioni di dollari: il concorso multistatale Usa ha trovato un vincitore a New Berlin (Wisconsin), che si è portato a casa il terzo premio nella storia negli Stati Uniti. In fuga dallo scorso 23 giugno, il jackpot del SuperEnalotto è il sesto premio più alto nella storia di oltre 20 anni del gioco. Di seguito i 5 montepremi più alti di sempre al SuperEnalotto: 30 ottobre 2010 - 177.729.043,16 euro, Sperlonga e altre città; 27 ottobre 2016 - 163.538.707,00 euro, Vibo Valentia; 22 agosto 2009 - 147.807.299,08 euro, Bagnone; 9 febbraio 2010 - 139.022.314,64 euro, Parma e Pistoia: 17 aprile 2018 - 130.195.242,12 euro, Caltanissetta.