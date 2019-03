Maltrattava i bimbi all'asilo: "Ti faccio viola"

(Fotogramma)

"Oltre un mese di violenze psichiche e materiali contro una classe di bambini" vittime di minacce, schiaffi in faccia , tirate di orecchie e sculacciate. E’ quanto emerge dal provvedimento con cui il gip di Roma Gaspare Sturzo ha sospeso dal servizio un maestro di una scuola materna. "Ti faccio viola. Questo te lo taglio (toccando il bimbo nelle parti intime). Vengo lì e te do un paio di ceffoni. Ti butto dalla finestra. Così ti pisci sotto (posizionandolo all'ultimo posto nella fila per andare in bagno)".

Così si rivolgeva ai bambini G.C., il maestro 41enne. E ancora: "Te gonfio come una zampogna', 'ti do un cazzotto in testa', 'non ce veni’ più a scuola, non piangere che ti caccio fuori dalla classe'. Per il giudice il maestro ha mostrato una "personalità particolarmente violenta, caratterizzata dalla mancanza di autocontrollo ed equilibrio con esercizio di reiterate violenze fisiche e verbali". I bambini venivano anche "isolati dal resto della classe (…) in posti specificamente dedicati alle punizioni, o esposti anche allo scherno da parte degli altri compagni come sollecitato dal maestro".