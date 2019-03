Palermo: una targa per ricordare Aldo, il clochard ucciso

La targa per il clochard Aldo

Una targa sotto i portici di piazzale Ungheria a Palermo per ricordare "Aldo", il chochard francese aggredito barbaramente ed ucciso lo scorso dicembre."L’intitolazione è un gesto importante: mette in luce la statura morale di un uomo che ha fatto della libertà una filosofia di vita e che in fondo nel suo nome è morto - dice Marcello Susinno, consigliere di Sinistra Comune. Il sindaco Orlando ha mantenuto l’impegno assunto mesi fa, mostrando come sempre sensibilità e rispetto per gli invisibili ed i più deboli. Esprimo apprezzamento per l'iniziativa, condivisa da tanti cittadini, che restituisce umanità e dignità ad Aldo e alla città intera".