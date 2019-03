Da partnership tra Autogrill e Q8 nasce 'Food stop', nuovo marchio ristorazione

E’ stato inaugurato oggi sulla A18 presso Santa Teresa di Riva (Messina) il primo 'Food Stop', il nuovo concept di ristorazione nato dalla partnership tra Autogrill e Kuwait Petroleum Italia (Q8), due brand di riferimento per gli automobilisti italiani. Il nuovo marchio 'Food Stop', depositato congiuntamente dalle parti, verrà utilizzato in esclusiva per Q8. Quello inaugurato oggi in Sicilia è solo il primo di una serie di punti vendita Food Stop che verranno aperti in Italia nel corso del 2019.

Food Stop è un nuovo marchio che si caratterizza per il layout modulabile, con un’ampia area per le sedute, vetrine dedicate alle singole categorie di prodotto e un’unica cassa centrale dedicata all’oil e al food&beverage. Il concept presenta un’offerta ampia mirata a soddisfare i trend alimentari del momento e presta una particolare attenzione al mondo ‘healthy’ - con le Super Salad - e con un’ampia selezione di prodotti per una pausa veloce e gustosa al tempo stesso. L’offerta diversificata di Food Stop risponde all’obiettivo comune ai due partner di garantire una customer experience di elevata qualità durante la sosta dei propri clienti.

“Siamo molto orgogliosi di questa partnership con Autogrill”, ha detto Giuseppe Zappalà, ad di Kuwait Petroleum Italia. “Una collaborazione che porta sulla nostra rete un nuovo marchio forte e di grande impatto che contribuisce in maniera significativa a rafforzare e diversificare la nostra offerta non-oil, sempre più cruciale in termini di customer satisfaction - ha detto - Una diversificazione di offerta che, in linea con i nostri indirizzi strategici, si riflette anche nella molteplicità di prodotti e servizi innovativi e tecnologicamente evoluti che vogliamo offrire alla nostra clientela”.

“Siamo felici di inaugurare con Q8 questo nuovo concept, emblema di una partnership in cui crediamo e che nel tempo si è consolidata in Italia e all’estero”, ha dichiarato Andrea Cipolloni, Ceo di Autogrill Europe - “Food Stop è stato realizzato con l’obiettivo di offrire ai nostri clienti in viaggio un’ampia gamma di servizi integrati per soddisfare le esigenze dei consumatori e i trend del momento”.