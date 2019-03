Al via il Congresso delle Famiglie

(Fotogramma)

Al via il Congresso mondiale delle famiglie, tra le polemiche. "Io mi sento di poter dire, come rappresentante del governo, che quello di cui si discuterà a Verona non sarà mai nell’agenda di questo governo” ha dichiarato Vincenzo Spadafora, parlamentare del M5S e sottosegretario alla presidenza del Consiglio, parlando ad 'Agorà' su Raitre.

L'ultradestra cattolica si conta a Verona

Nel suo intervento all'apertura dei lavori del Congresso il presidente del Veneto, Luca Zaia, ha scandito che "la famiglia è la famiglia, punto e basta. Non può essere messa in discussione". Ma ha tenuto anche a ribadire il suo pensiero: "La Regione Veneto è aperta alle idee di tutti, con un principio: la tua libertà finisce nel momento in cui inizia la mia, e nel rispetto di tutti". "In questi ultimi giorni sono stato molto attaccato per la baggianata del patrocinio della Regione - ha ricordato - ecco, per questo il Medioevo non sta qui in questo congresso. Il Medioevo da combattere è quello dove alle donne è negata perfino l'istruzione e il diritto al voto e sono costrette a portare il burka", ha sottolineato.

Nel portare il suo saluto al Congresso il sindaco di Verona, Federico Sboarina, ha spiegato: "Qui stiamo semplicemente parlando di un’istituzione storica che è garantita dalla nostra legge suprema. E quindi mi sembrava giusto ospitare dibattiti che parlano della famiglia solo ed esclusivamente in termini positivi e propositivi di questa cellula fondamentale della società, anche se qualcuno sembra definirla una cellula terroristica". Per il sindaco il congresso deve essere un momento "per confrontarsi sulla famiglia e sulle famiglie che oggi hanno problemi e difficoltà anche economiche, e deve dare indicazioni e soluzioni a 360 gradi". "Verona è stata dipinta come oscurantista e medievale. Oscurantisti e medievali sono coloro che impediscono a chiunque di esprimere il proprio pensiero. Verona ha nel suo Dna il principio di accoglienza, dove volontariato, generosità e accoglienza sono i suoi caratteri peculiari", ha concluso.

"Mi auguro che questo congresso si svolga senza polemiche e che sia di alto profilo, per questo vi chiedo togliete le armi delle polemiche ai vostri avversari" ha detto il vescovo di Verona, Giuseppe Zenti, nel suo intervento, sottolineando che "la famiglia è il nucleo fondamentale della società. La famiglia è insostituibile scuola di valori civili". "Dobbiamo focalizzarla in quanto realtà umana. Auspico un dialogo sereno e obiettivo, con argomentazioni razionali, per far riscoprire la famiglia come valore imprescindibile in cui ci si senta al sicuro come nel grembo materno. Il congresso sappia mantenersi sempre di alto profilo nel quadro valoriale senza prestare il tallone d'Achille a chi aspetta la polemica", ha concluso.