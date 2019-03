Congresso famiglie, atteso Salvini /FOTO

(FOTOGRAMMA)

E' il giorno di Matteo Salvini a Verona. Ma intanto, nella sala stampa della Gran Guardia, arriva il momento del coffee break: tantissimi giornalisti presenti vengono invitati al tavolo per una pausa, arrivata tra un intervento e l'altro dal palco del Congresso delle Famiglie (FOTO). A dominare vassoi pieni di pane e Nutella, da una parte all'altra della sala. Un omaggio ideale al ministro dell'Interno, grande estimatore delle fette spalmate, atteso nel pomeriggio.

In mattinata, dal palco, ha parlato il patriarca Ygnatius Joseph III di Antiochia: "La rivoluzione sessuale fu fonte di degrado, portando a tanti suicidi che in quegli anni furono oltre 70mila negli Stati Uniti" ha detto il religioso siriano. "La rivoluzione sessuale degli Anni '70 ha voluto far credere ai giovani che erano liberi, che potevano avere solo il piacere".

Dopo il caso del gadget anti-aborto, con il feto di gomma, diffuso al Congresso, Massimo Gandolfini ha detto: "Fa parte della realtà. Nel 1978 si credeva che il feto fosse un ammasso di cellule. Adesso c'è l'ecografia tridimensionale e si sa che non è così. Il gadget è per dire agli altri, che non hanno questa sensibilità, 'guardate che non stanno così le cose'".

BOLDRINI - "Fare come gadget un feto è semplicemente mostruoso" ha sottolineato l'ex presidente della Camera Laura Boldrini alla contro manifestazione 'Liber.e di scegliere'. "Vuole mandare un messaggio terribile ovvero che le donne che, con sofferenza, chiedono di interrompere una gravidanza sono delle assassine. Questo non si può accettare. C'è una legge dello Stato e queste persone sono tenute a rispettare questa legge. Nessuno sta minacciando la famiglia tradizionale, io vedo che invece sono minacciate continuamente coppie omosessuali".