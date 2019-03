Roma, fumo da scala mobile a Termini

(Fotogramma)

Ancora problemi per le scale mobili di Roma. A Termini in tarda mattinata del fumo proveniente da una scala mobile che porta alla Terrazza Termini, la zona commerciale della stazione, ha fatto scattare l'allarme. L'impianto è stato chiuso per alcune ore per accertamenti e intorno alle 18 è stato riaperto. Secondo una prima ricostruzione a causare la fuoriuscita del fumo potrebbe essere stato il malfunzionamento di un motore dell'impianto. Sul posto è intervenuta la Polfer.