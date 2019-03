Vaccini, emendamento anti-obbligo per scuola

(FOTOGRAMMA)

Un emendamento M5S-Lega al disegno di legge 770, 'Disposizioni in materia di prevenzione vaccinale', in discussione al Senato, cancella l'obbligo della certificazione vaccinale per l'iscrizione e l'ingresso nelle scuole.

"Per i servizi educativi per l'infanzia, le scuole dell'infanzia e per tutti i gradi di istruzione, ivi incluse le scuole private non paritarie, nonché per i centri di formazione professionale regionale, la presentazione della documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni non costituisce requisito di accesso al servizio, alla scuola, al centro ovvero agli esami". Così il testo dell'emendamento, che introduce un nuovo articolo 7-bis, presentato a prima firma della vicepresidente della Commissione Sanità del Senato, Maria Cristina Cantù (Lega), del presidente della Commissione Pierpaolo Sileri (M5S) e della senatrice della Lega, Sonia Fregolent.



L'emendamento prosegue indicando che "la mancata presentazione della documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni non determina la decadenza dall'iscrizione né impedisce la partecipazione agli esami". Contestualmente, l'emendamento prevede anche l'abrogazione del comma 3 dell'articolo 3 e il comma 5 dell'articolo 3-bis della legge Lorenzin che impedivano l'accesso a scuola in caso di mancata presentazione della documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni.