Ammazza l'ex moglie e ferisce il compagno

Ha ucciso l'ex moglie e ha ferito il compagno di lei, poi si è dato alla fuga. I carabinieri e la polizia stanno dando la caccia a un agente di Polizia Penitenziaria di Bono nel sassarese, in servizio a Badu e Carros, ritenuto l'autore dell'omicidio dell’ex moglie 49enne di Ozieri nel sassarese e del ferimento del compagno della donna, avvenuto questo pomeriggio intorno alle 16,45 in via Napoli a Nuoro. L'uomo è fuggito a bordo di una Panda Rossa ed è armato. Sono attive le ricerche nelle province di Nuoro e di Sassari.