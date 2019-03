Lancette avanti

(Fotogramma /Ipa)

E' arrivata l'ora legale: stanotte alle 2 le lancette si sono spostate in avanti di un'ora, regalandoci sessanta minuti in meno di sonno, ma - d'ora in avanti - giornate piacevolmente più lunghe, e forse per sempre.

Questa potrebbe essere infatti una delle ultime volte che facciamo tale cambio. Solo qualche giorno fa, il Parlamento europeo ha sostenuto la fine del passaggio dall'ora solare a quella legale con una risoluzione, invitando i Paesi Ue a decidere entro il 2021 se mantenere o meno il consueto cambio orario: è agli Stati membri dell'Unione che spetta infatti il diritto di decidere il proprio fuso orario.