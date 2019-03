Milano, corpo carbonizzato: identificazione solo con autopsia

(Fotogramma)

Un corpo carbonizzato è stato trovato dai vigili del fuoco in via Cascina Prati a Milano. A darne notizia è la polizia di Stato che è stata chiamata subito dopo il ritrovamento in una sorta di discarica a cielo aperto nel quartiere Bovisasca alla periferia nord di Milano. La segnalazione dell'incendio è arrivata da un abitante dei palazzi vicini. Ancora non è chiaro se il corpo sia di un uomo o di una donna. Solo con l'autopsia si potrà procedere a una eventuale identificazione. I resti saranno analizzati da Cristina Cattaneo del Labanof della Statale.