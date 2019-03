Spari nel beneventano, uccisi genero e suocero

Immagine di repertorio (Fotogramma/Ipa)

Due morti dopo una sparatoria in piazza a Durazzano. L'autore del duplice omicidio avvenuto nel pomeriggio a Durazzano è stato arrestato. Le vittime, il suocero di 68 anni e il genero di 49, sono entrambe originarie del casertano. Sono state uccise a colpi di pistola mentre erano in auto, ma è ancora da chiarire la dinamica esatta del fatto di sangue, avvenuto nel pomeriggio. Durante le ricerche dei carabinieri della compagnia di Montesarchio il killer si è subito arreso ed è stato portato in caserma.