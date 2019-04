Eutanasia, la preoccupazione di Papa Francesco

(AFP)

"A me preoccupa un'altra cosa: la retrocessione di noi cristiani quando togliamo la libertà di coscienza, pensiamo ai medici e alle istituzioni ospedaliere cristiane che non hanno il diritto della obiezione di coscienza, per esempio per l’eutanasia. Come? La Chiesa è andata avanti e voi Paesi cristiani andate indietro? Pensate questo, perché è una verità". Lo ha detto Papa Francesco sul volo di ritorno dal Marocco rispondendo alle domande dei giornalisti, secondo quanto riporta il sito 'Vatican News'.

"Oggi noi cristiani abbiamo il pericolo che alcuni governi ci tolgano la libertà di coscienza che è il primo passo per la libertà di culto - ha aggiunto -. Non è facile la risposta ma non accusiamo i musulmani, accusiamo anche noi in questi Paesi dove succede questo. C’è da vergognarsi".