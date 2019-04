Torino, busta sospetta ad Appendino

(Foto AdnKronos)

Dopo due ore di controlli, gli artificieri della polizia hanno lasciato Palazzo Civico portando via la busta sospetta indirizzata alla sindaca Chiara Appendino.

Nella busta, a quanto si apprende, ci sarebbe stata una pila collegata con alcuni fili ad un sacchettino contenente della polvere che ora verrà sottoposta ad accertamenti. Come mittente è indicata la 'Scuola Diaz di Genova': l'indirizzo è scritto in stampatello su un foglio bianco attaccato alla busta. Saranno le ulteriori analisi a stabilire se il congegno artigianale contenuto nella busta poteva esplodere oppure no.

"Sindaca Appendino non mollare! Ho appreso della busta sospetta e del disinnesco da parte degli artificieri. Ti sono vicina insieme a tutta @Roma. Andate avanti #ATestaAlta e con #Coraggio. C’è ancora tanto da fare". Lo scrive su Twitter la sindaca di Roma Virginia Raggi, concludendo il messaggio con l'hashtag #NonAbbassiamoLoSguardo.