Uccide l'ex e ferisce nuovo compagno

Immagine d'archivio (FOTOGRAMMA/IPA)

Uccide l'ex e ferisce il nuovo compagno. I carabinieri del Comando Provinciale di Nuoro e i militari del Comando Provinciale di Sassari hanno arrestato un 49enne di Bono (Sassari) - agente di Polizia Penitenziaria in servizio nel carcere nuorese di Badd’e Carros - ritenuto responsabile dell'omicidio dell'ex moglie e del ferimento del nuovo compagno della donna. L'uomo in stato confusionale è stato rintracciato mentre si trovava a Sassari.

Intorno alle 16:45 di domenica i carabinieri sono intervenuti in una palazzina nel rione di Badd’e Carros, dove il 49enne ha fatto irruzione nell’appartamento in cui viveva la coppia, aprendo il fuoco, probabilmente con la pistola di ordinanza, e uccidendo la donna, una 49enne di Ozieri, e ferendo gravemente il compagno, ora ricoverato in gravi condizioni all’ospedale San Francesco di Nuoro.