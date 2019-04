Maturità, la seconda simulazione

(FOTOGRAMMA)

Maturità: pubblicate le simulazioni per la seconda prova. La traduzione di un brano tratto dal 'De Ira' di Seneca da confrontare con il testo greco con traduzione a fronte tratto dal 'De Cohibenda Ira' di Plutarco per la doppia prova latino-greco al Classico e la soluzione di un problema sull'intensità della corrente e quattro quesiti al Liceo scientifico sono le prove proposte per le simulazioni proposte.

Sono stati infatti pubblicati nella sezione 'Esami di Stato' del sito del Miur i nuovi esempi della seconda prova scritta dell’esame di Stato del II ciclo, come previsto dalla circolare n. 2472 dell’8 febbraio scorso. Le simulazioni fanno parte di un pacchetto di azioni fortemente voluto dal ministro dell'Istruzione Marco Bussetti per accompagnare scuole, studenti e docenti verso il nuovo esame di stato, ridisegnato dal decreto legislativo 62 del 2017.