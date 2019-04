Petardo ed escrementi contro saracinesca associazione '2punto11'

Foto da pagina facebook associazione '2punto11'

(di Silvia Mancinelli) Hanno lanciato un petardo contro la saracinesca dell'associazone di destra "2punto11" facendo esplodere una tanica colma di escrementi. E' successo alle 3,30 della notte appena trascorsa, a Fiumicino, nella sede inaugurata sabato scorso in via Giorgio Giorgis. Sul posto gli agenti del commissariato ora impegnati nelle indagini.

E' il secondo attentato, dopo quello subito la notte tra martedì e mercoledì scorsi, a pochi giorni dalla inaugurazione. "Non ve volemo" la scritta lasciata sulla stessa saracinesca in quella occasione, "frutto della tensione politica creata ad arte in quest'ultimo mese dalla Sinistra Radical-chic, che cerca di alzare i toni per cercare i consensi soffiando sul vento dell'antifascismo", avevano commentato sulla pagina facebook i componenti della associazione "2punto11".