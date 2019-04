Una deflagrazione violenta, poi le fiamme. Ancora un autobus in cenere, a Roma. I vigili del fuoco, intervenuti per spegnere il rogo, sono stati investiti da una esplosione dei serbatoi d'aria ma non sono stati feriti in modo grave. E' successo alle 8.08 di questa mattina in viale Valle dell'Aniene, in zona Setteville di Guidonia, vicino al supermercato.