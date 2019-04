Litiga con 'rivale' e lo travolge con l'auto, grave 24enne

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Prima la discussione, poi la decisione di salire in auto e investire il 'contendente'. Accade a Palermo dove i carabinieri hanno arrestato G.B., 18 anni, con l'accusa di tentato omicidio. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, per cause ancora da accertare, tra il ragazzo e un 24enne ieri sera in via Montalbo è scoppiata una lite furiosa. A un certo punto il 18enne è salito su una Smart e dopo aver percorso un tratto di strada in controsenso ha investito in pieno il rivale, travolgendolo. Poi si è dato alla fuga.

Il ferito, immediatamente soccorso, è stato condotto in condizioni disperate all'ospedale Villa Sofia, dove si trova ricoverato in prognosi riservata. G.B. poco dopo si è costituito ai carabinieri della stazione Palermo Falde e ha raccontato loro quanto era accaduto poco prima. Per lui sono scattate le manette ed è stato condotto in carcere in attesa dell'udienza di convalida. Indagini sono in corso per risalire ai motivi della violenta lite.