Minori abbandonati, 16 arresti in Onlus

(Fotogramma)

Abbandono di minori, falso e frode in pubbliche forniture. Sono questi i reati ipotizzati dalla Procura di Roma nell'ambito dell'operazione e delle indagini condotte dalla polizia locale che ha portato a 16 arresti e 25 indagati. In carcere sono finiti il presidente dell'Associazione 'Virtus Italia Onlus - Consorzio di solidarietà sociale' e il responsabile del centro di Primissima Accoglienza per Minori non Accompagnati di Via Maria Annibale di Francia.

Secondo quanto emerso dalle indagini, l'Onlus, che aveva un contratto col Comune da 2 milioni 700mila euro, registrava i minori non accompagnati al momento del loro arrivo (per un importo di almeno 87 euro ciascuno) e poi li facevano scappare dal centro. Ai ragazzini che in alcuni erano costretti a lasciare la struttura e dicevano "Ma io ho paura, dove vado?", i responsabili del centro rispondevano: "Vai via, vai". Gli addetti aprivano i cancelli e facevano uscire i minori, altre volte facevano scavalcare loro il cancello. In uno di questi casi un ragazzino scavalcando si è anche fatto male ed è stato ricoverato in ospedale con una prognosi di 15 giorni.

I fatti sono avvenuti fra il 2017 e il 2018 e le indagini sono scattate quando gli agenti della Polizia Locale hanno scoperto che diversi ragazzini 'pizzicati' a compiere furti fra i passeggeri degli autobus, risultavano registrati nella struttura di Via Maria Annibale di Francia.

Da qui, grazie a intercettazioni e pedinamenti si è scoperto il 'sistema' architettato dall'Onlus: l'associazione presentava i documenti per i minori che prendeva in carico, ottenendo quindi i fondi dal Comune che ha la responsabilità sui minori non accompagnati. Poi i responsabili del centro - attestando il falso - denunciavano nei verbali che i minorenni si erano allontanati volontariamente dalla struttura.

Quale fosse il "reale obiettivo" del Centro di prima accoglienza per minori era "chiaro a tutti", come si legge nell’ordinanza firmata dal gip. In un dialogo intercettato fra due dei 25 indagati, un educatore e un’operatrice, il primo dice: "Uscirà fuori la vera verità, la vera verità è che per due anni ti sei preso i soldi dalle rom per farle andare via dopo 10 secondi, con un tacito accordo con tutte le istituzioni, quindi tu non sei il colpevole ma lo sapevi e noi qui ci siamo detti per due anni ‘prima o poi questa cosa ci si ritorcerà contro’, lo dicevo un sacco di volte e succede veramente perché è normale che succeda ma non è nemmeno penso che sia colpa nostra, che noi siamo per forza degli stronzi…perché nessuno ha mai fatto niente, ha mai realizzato niente con i rom…ora si crea un cazzo di centro…in cui appena metti il piede fuori sei dimesso… e in cui vengono portate tutte le rom…e quindi ci sono migliaia di abbandoni di rom… ma non è che c’è un progetto sulle rom, non è che vengono messe qui… quindi che cazzo di colpa ha questo centro… però di fatto tu ti prendi i soldi… e ti piace che ti pigliavi i soldi!".

"Ma quanti soldi si prendono.." chiede l’operatrice. "Non lo so ma se li prendono… - conclude l’educatore del centro - la vera verità, apriamo i portoni, la vera verità, questa è la vera verità, lasciavano i ragazzini di 12 anni all’una di notte che se ne andavano via...".