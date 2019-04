Anagnina chiusa, ira dei romani in metro

(Fotogramma)

"Capolinea linea A della Metro? Chiusa. Fermata stracolma di gente. Navette a singhiozzo. Una città immersa nella vergogna". Nuova 'sorpresa' in negativo stamane per i passeggeri romani con la chiusura temporanea della stazione Anagnina, e l'ira degli utenti Atac esplode sui social. Un coro unanime di "vergogna", "dimissioni" e "vi odio", con l'azienda di trasporti della Capitale oggetto di irripetibili insulti.

"E' uno schifo", "vi devono licenziare tutti", "avete rotto il ca...", "avete stufato", "non se ne può più", i commenti più gettonati, tra lamentele sull'account ufficiale di Twitter e invettive contro l'Atac per "l'odissea quotidiana subita dai viaggiatori". Ma, fra tanta rabbia, ecco spuntare anche la consueta ironia degli abitanti della Capitale: "Avete saputo? Quest'anno - scrive un utente - Papa Francesco farà la Via Crucis alle stazioni metro di Roma".