'Bella Ciao' all'asilo nido, polemiche a Bologna

(Fotogramma)

"Solo a Bologna possono fare ascoltare all'asilo nido 'Bella Ciao'..e gli sembra pure normale". La sottosegretaria alla Cultura leghista, Lucia Borgonzoni, dalla sua pagina Facebook, si scaglia contro l'episodio avvenuto in un asilo nido di Bologna, dove il canto popolare della Resistenza, inserito in una compilation di canzoni per bambini fatta ascoltare ai piccoli, ha suscitato la reazione di un genitore che ha scritto al Comune.

A protestare anche Forza Italia: "Solo nella rossa Bologna il sindaco può considerare 'normale' che in un nido comunale i bambini cantino e ballino sulle note della 'notissima canzone per bambini' 'Bella Ciao'. Bologna, un’altra volta, 'rossa' di vergogna" attacca il consigliere comunale di Bologna Francesco Sassone, dal suo profilo facebook.