"Grazie Simone", Raggi posta video 15enne Torre Maura

''Ecco i veri cittadini di #TorreMaura. Grazie #Simone. I giovani sono il nostro futuro. A Roma non c'è spazio per gli estremismi di Casapound e Forza Nuova. ps Abbiamo oscurato il volto del minore per tutelarlo''. Così su Facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi che ha postato il video del ragazzo di 15 anni che ha sfidato CasaPound a Torre Maura, accusando la formazione di estrema destra di ''far leva sulla rabbia del quartiere, il quartiere mio, per fare i propri interessi e prendere voti. Nessuno deve essere lasciato indietro: né italiani, né rom né africani.''