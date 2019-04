Iginio Massari cerca pasticcieri

(Fotogramma /Ipa)

Il re della pasticceria Iginio Massari cerca collaboratori, e lo fa via social. L'annuncio è stato infatti pubblicato sulla pagina Facebook ufficiale del Maestro, ora in cerca di "pasticcieri residenti a Torino".

Queste le richieste del Maestro dei Maestri Pasticceri italiani: "Forte orientamento alla qualità; capacità di lavorare all'interno di un team; capacità di apprendere in maniera veloce". Questo, invece, l'indirizzo mail cui inviare candidatura e curriculum: hr@iginiomassari.it.