Metro A, intervento tecnico ad Anagnina

(FOTOGRAMMA)

Chiusa e poi riaperta la stazione Anagnina della Metro A di Roma. La fermata capolinea è rimasta chiusa per alcune ore per consentire un intervento tecnico a causa di uno svio di un mezzo della manutenzione: il binario era rimasto danneggiato e per questo si era reso necessario un intervento.

Il servizio è poi ripreso regolarmente sulla linea lungo la quale restano chiuse le tre stazioni centrali di Repubblica, Barberini e Spagna, dove i treni transitano senza fermarsi.