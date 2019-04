"Siamo sequestrati dal Comune". Così i rom all’interno della struttura in via dei Codirossoni, a Torre Maura. Oggi pomeriggio sono previsti nuovi trasferimenti in strutture, tuttavia disertate da 10 dei 15 tra uomini e donne fatti uscire nella serata di ieri su un pulmino, scortati dagli agenti della Polizia Locale. E ancora: "Siamo prigionieri d’Italia, gli abitanti hanno ragione, dobbiamo andare via da qui", urlano, affacciati alle finestre della struttura. Vogliono andare via, "presi in ostaggio", non vogliono restare come già avevano protestato quanti hanno poi deciso di farsi lasciare in strada, alla stazione di Torrenova, dagli agenti della Polizia Locale.