Stupro Circumvesuviana, dubbi dei giudici: tutti liberi

(Foto Fotogramma)

Scarcerato anche il terzo indagato per il presunto stupro nella stazione della Circumvesuviana di San Giorgio a Cremano (Napoli). A disporlo il Tribunale del Riesame di Napoli. Raffaele Borrelli, questo il nome del giovane assistito dall'avvocato Massimo Natale, ha lasciato quindi il carcere così come avvenuto nei giorni scorsi per Alessandro Sbrescia, difeso dall'avvocato Edoardo Izzo, e Antonio Cozzolino, difeso dall'avvocato Antonio De Santis.

Sarebbero i dubbi sul racconto della ragazza le motivazioni alla base delle scarcerazioni "a catena" dei tre ragazzi indagati per il presunto stupro avvenuto lo scorso 5 marzo all'interno di un ascensore.

I giudici del Tribunale del Riesame di Napoli hanno depositato le motivazioni della prima sentenza di annullamento dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere, quella relativa alla scarcerazione di Alessandro Sbrescia e che sarà accessibile ai legali solo domani mattina, ma da quanto trapela sarebbero emersi forti dubbi sulla ricostruzione dei fatti fornita dalla ragazza, anche alla luce di quanto documentato dalle immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza e relative alle fasi antecedenti e successive alla presunta violenza sessuale. Dopo Sbrescia, sono stati scarcerati anche gli altri due indagati, Antonio Cozzolino e Raffaele Borrelli.