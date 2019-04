di Silvia Mancinelli

Hanno rifiutato di essere trasferiti nel nuovo centro d'accoglienza cui erano stati destinati. Per questo 10 dei 15 rom che hanno lasciato il centro di via Codirossoni, dopo le proteste e i disordini di Torre Maura, ieri sera - come è possibile vedere nelle immagini di Adnkronos - sono di fatto rimasti in strada.