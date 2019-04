Busta sospetta a consigliere Lega

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Una busta sospetta è stata inviata nella sede della Circoscrizione 6 al capogruppo della Lega, Alessandro Sciretti. Da una prima analisi si tratterebbe di una pacco del tutto simile a quello inviato lunedì alla sindaca di Torino, Chiara Appendino.

"Piena solidarietà e vicinanza al collega di partito e amico Alessandro Sciretti, consigliere di circoscrizione a cui è stata inviata una busta esplosiva" commenta il capogruppo della Lega a Palazzo Civico, Fabrizio Ricca.

"Sappiano che non ci faremo spaventare da queste azioni codarde. Noi, a differenza loro, mettiamo la faccia per fare politica e non ci nascondiamo dietro passamontagna e atti intimidatori", conclude Ricca.