Carrey risponde a Mussolini: "Può capovolgere la vignetta"

(Foto Fotogramma)

Continua il siparietto via social tra Jim Carrey, attore canadese naturalizzato statunitense, e Alessandra Mussolini, la nipote del duce Benito ed europarlamentare per il Partito Popolare Europeo.

Dopo la vignetta satirica postata dall'attore sul suo account Twitter, in cui si faceva riferimento a Piazzale Loreto e quindi al nonno della Mussolini, la politica italiana aveva risposto con un eloquente: "You are a bastard", sentendosi colpita nel vivo dall'esternazione di Carrey.

"Non conoscevo l'esistenza della nipote di Mussolini. E' abbastanza sconcertante che lei sia al governo, non perché lei è al governo, ma perché sta ancora dalla parte del male" ha dichiarato l'attore a Variety's. Sui suoi social ha poi risposto direttamente all'eurodeputata: "She can always flip the cartoon upside down. And it looks like her grandfather is jumping for joy because he just got the head count. There’s her solve right there. Just turn it upside down. Turn that frown upside down." Insomma, "se vuole vederla in un altro modo, può sempre capovolgere la vignetta e vedere suo nonno che salta di gioia o che fa l'appello" scrive la star.