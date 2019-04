Dimentica il latte sul fuoco: esplosione in appartamento a Roma

(Foto Vigili del Fuoco)

Paura a Roma. Una forte esplosione si è verificata la notte scorsa in un appartamento al secondo piano di uno stabile al civico 40 di via Federico Galeotti, non lontano dalla stazione Cornelia. Nella deflagrazione è rimasta gravemente ferita una donna di 86 anni che è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Sant'Eugenio, riportando ustioni di secondo grado alle mani e al volto. La donna è stata salvata dai vigili del fuoco. Sul posto anche le pattuglie della Polizia Locale Roma Capitale gruppi Aurelio e Prati e i poliziotti delle Volanti e del commissariato Primavalle.

L'anziana donna aveva dimenticato sul fuoco un pentolino con il latte. Da una prima ricostruzione della polizia, il fuoco si sarebbe spento e il gas avrebbe saturato l'aria. Quando poi la donna è tornata in cucina e ha acceso la luce si è verificata l'esplosione, in cui sono state danneggiate tre auto che erano parcheggiate in strada, ancora chiusa al traffico.

Nella palazzina vivono 15 nuclei familiari che subito dopo l'esplosione sono stati evacuati.