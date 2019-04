Record acqua alta a Venezia

(Fotogramma)

Record di acqua alta a Venezia. Erano più di 80 anni che ad aprile non si registrava un valore così elevato in Laguna, precisamente dal 1936 (allora si raggiunsero i 147cm). Ieri sera alle 23.40 la marea ha raggiunto i 134cm, contro i 125 previsti dal Comune. Un valore che ha creato disagi in città soprattutto tra i commercianti, costretti a fare i conti con un delta di nove centimetri che in alcuni casi fa la differenza tra l'ingresso dell'acqua in negozio o meno. Il prossimo valore massimo "eccezionale" atteso è per domani alle 23.50 con una punta massima di 105cm. Curioso come la piattaforma del Cnr, situata a 8 miglia nautiche dalla costa, abbia registrato 129cm, mentre a Chioggia il valore si sia fermato a 123cm e Burano 121cm.