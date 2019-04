Torre Maura, trasferiti tutti i rom

(foto Adnkronos)

Ultimato il ''trasferimento di tutte le persone presenti nella struttura di via dei Codirossoni, a Torre Maura. Le operazioni sono state effettuate dalla sala operativa sociale''. La conferma arriva da una nota del Campidoglio, che pone fine alle polemiche e rivolte degli abitanti del quartiere contro i rom ospitati nel centro d'accoglienza.

Intanto, sui fatti avvenuti a Torre Maura, i pm capitolini che già indagano sulla vicenda stanno valutando se contestare anche il reato di istigazione all’odio razziale. Da giorni residenti e militanti di Casapound e Forza Nuova sono in presidio e manifestano contro il trasferimento di alcune decine di rom in una struttura della zona. Sui fatti accaduti una prima informativa della Digos è arrivata oggi in Procura, dove i pm hanno già aperto un fascicolo di indagine, al momento ancora contro ignoti e coordinato dal procuratore aggiunto Francesco Caporale e dal sostituto Eugenio Albamonte, in cui si ipotizzano i reati di danneggiamento e minacce aggravate dall'odio razziale.

Adesso però in Procura si sta valutando se contestare il reato previsto dall'articolo 604 bis del codice penale, che punisce la propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale: i pm vogliono capire infatti se i militanti di estrema destra possano aver incitato i residenti a opporsi alla decisione del Campidoglio di portare alcuni rom nel centro di accoglienza di via dei Codirossoni.