Zanotti viene ascoltato dal pm

E' da questa mattina nella caserma dei Ros a Roma Sergio Zanotti, rapito in Siria nell'aprile 2016 e tornato libero ieri. L'imprenditore bresciano sarà ascoltato dal pm Sergio Colaiocco, al quale dovrà raccontare i fatti in merito al suo rapimento, per il quale in Procura a Roma era stato aperto un fascicolo per sequestro di persona con finalità di terrorismo.

Intanto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha espresso la sua soddisfazione per la liberazione di Zanotti e ha manifestato il suo apprezzamento agli organismi di sicurezza dello Stato che si sono adoperati per la positiva conclusione della vicenda.