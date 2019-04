Due furti in pochi minuti, svaligiati bar di Casalotti

di Silvia Mancinelli

E' l'1.45 della notte tra mercoledì e giovedì scorsi. In tre, volti coperti da passamontagna e guanti per non lasciare impronte, arrivano a bordo di un furgone con targa romena davanti al bar in piazza Ormea, a Casalotti. Con una spranga il primo gira la telecamera che punta all'ingresso, gli altri iniziano a forzare la saracinesca prima di aprirsi un varco con il frullino. Si fanno luce con una torcia e in tre minuti portano via slot machine, un cambiamonete con 3mila euro e Gratta e Vinci per un valore complessivo di 8mila euro e 4mila euro in contanti. Non passa molto e gli stessi, secondo i commercianti della zona, entrano di nuovo in azione in un altro bar, stavolta in via di Casal Selce. Stessa dinamica, stesso bottino. Qui i ladri, però, si sarebbero perfino fermati a brindare prima di darsi alla fuga.