Il video Adnkronos dei primi momenti dell'incendio a Roma. Le fiamme nel pomeriggio in un appartamento in un palazzo di via Laurentina. Non ci sono feriti perché nessuno era in casa, ma due poliziotti sono rimasti intossicati, dopo esser saliti nell'appartamento al secondo piano per controllare che fosse vuoto. Il rogo è stato domato dai vigili del fuoco.