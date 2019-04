"Raggi posteggia in divieto di sosta". I vigili: "Non è vero"

Foto esclusiva di 'Non è la radio'

La sindaca di Roma, Virginia Raggi avrebbe posteggiato in divieto di sosta. Le foto di 'Non è la radio' immortalano la sua auto posteggiata, durante la visita a sorpresa alla scuola Steineriana, 'Il Giardino dei Cedri' di via delle Benedettine. Come documentano gli scatti, scrivono su 'Non è la radio', "la macchina del sindaco ha sostato due ore in divieto di sosta, dalle 12:30 alle 14:23, proprio sotto a un cartello di divieto, davanti a un passo carrabile, in prossimità delle strisce pedonali e del cancello d'ingresso della scuola".

I VIGILI - L'auto della sindaca Virgini Raggi non era in divieto di sosta e nessuna regola è stata infranta. Lo precisa in una nota la polizia locale di Roma Capitale, che spiega: "Con riferimento alle foto apparse su alcuni organi di stampa che ritraggono l'auto di scorta della sindaca in presunto divieto di sosta, occorre precisare che il veicolo, come risulta evidente nelle immagini diffuse, non era in divieto di sosta. L'automobile era ferma nell'area immediatamente successiva al segnale di interdizione alla sosta, integrato dal simbolo che pone fine al divieto stesso". "Nessuna regola è stata infranta, in considerazione anche del fatto che i mezzi delle persone sottoposte a tutela da parte degli organi di polizia, per motivi di sicurezza devono fermarsi nel luogo più vicino alla persona posta sotto scorta, al fine di consentire una veloce via di fuga in caso di emergenza".

I SOCIAL E IL CODACONS - Gli scatti hanno scatenato l'ironia social. 'La chiamavano honesta', cinguettano, 'il peggior primo cittadino' e c'è anche chi ricorda 'la Panda rossa di Marino, aridatecelo' e l'associazione dei consumatori Codacons che scende in campo per chiedere la multa. "Il sindaco di Roma, Virginia Raggi, dovrà essere sanzionata per divieto di sosta" attaccano, aggiungendo che domani invierà alla Polizia Municipale una formale diffida in tal senso. "In caso contrario i vigili urbani della capitale verranno denunciati in Procura per omissione di atti d'ufficio". "Le immagini parlano chiaro: l'auto del sindaco appare parcheggiata proprio sotto un cartello di divieto di fermata, e per di più sarebbe stata lasciata sul marciapiede davanti ad un passo carrabile, impedendo così il passaggio dei pedoni" conclude il Codacons.