Bottiglia con alcool in auto giornalista Bulfon, si indaga

Una bottiglia con dentro dell'alcool è stata trovata all'interno della sua auto dalla giornalista dell'Espresso, Floriana Bulfon. E' accaduto a Roma e sul caso sta indagando la polizia. Sono in corso i rilievi della scientifica. La giornalista, a luglio dello scorso anno, fu tra i cronisti aggrediti dai familiari dei Casamonica dopo gli arresti in cui, per la prima volta, venne contestata al clan l'associazione mafiosa.