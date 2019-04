Genitori non pagano mensa, a bimba tonno e cracker

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Polemica a Minerbe (Verona) dove a una bambina di origine straniera, i genitori della quale non sono in regola con i pagamenti della mensa scolastica, sono stati serviti tonno e cracker anziché il pasto completo. "L’amministrazione comunale di Minerbe, guidata dal sindaco leghista Andrea Girardi, si nasconde dietro le pieghe di una direttiva data alla società che fornisce i pasti per attuare una scelta discriminatoria nei confronti di una bambina di origine straniera i cui genitori non sono in regola con i pagamenti della mensa e la umilia servendole tonno e cracker anziché il pasto completo", sottolineano la segreteria provinciale Pd Verona e il circolo Pd di Minerbe.

"Tutelare l’infanzia è uno dei principali doveri delle pubbliche amministrazioni ed un Comune che si sottrae a questo dovere non svolge il proprio ruolo - continuano - Se ci sono famiglie che hanno difficoltà economiche le amministrazioni hanno non solo la possibilità, ma anche il dovere di andare loro incontro con esenzioni o riduzioni delle rette se indigenti ed in ogni caso non possono rivalersi sul minore, ossia sull’anello debole di tutta questa catena".

"Il Comune provveda al più presto, sin dalla prossima seduta consigliare, a gestire tali situazioni e contemporaneamente preveda nuove misure di welfare per agevolare le famiglie in difficoltà e promuova accordi con la ditta che fornisce i pasti ad esempio incentivando la lotta agli sprechi alimentari così da creare risparmi che permettano di garantire il pasto a tutti i bambini che usufruiscono del servizio mensa", proseguono la segreteria provinciale Pd Verona e il circolo Pd di Minerbe.

"La giustificazione di aver proposto non meglio precisati percorsi di integrazione ai genitori che non li hanno accettati non motiva la decisione di prendersela con una bambina. Non si possono mescolare le due situazioni - aggiungono la segreteria provinciale Pd Verona e il circolo Pd di Minerbe - se il Comune vuole far pagare il rifiuto dei genitori non può certo farlo mortificando una bambina di scuola elementare".

"Se il Comune di Minerbe intende colpire eventuali furbetti che non pagano il servizio, metta in atto le procedure di controllo che gli competono rivalendosi eventualmente sui genitori che cercano scorciatoie e non su bambini che non devono essere vittime della cecità amministrativa della Giunta", sottolineano.

"Umiliare una bambina o un bambino per far prevalere i propri principi di discriminazione allontana quel senso di umanità già così precario in una certa politica di oggi - concludono - Il modus operandi della Lega rimane identico: forti con i deboli, deboli con i forti".