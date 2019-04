di Assunta Cassiano

"Ho un bambino di sei mesi, abitavo con mia nonna e altre sette persone in una casa piccolissima e ho bisogno di una casa. E questa mattina ho occupato questo appartamento". A raccontarlo all'AdnKronos Noemi, la giovane che questa mattina ha occupato, e poi liberato, l'appartamento di via Facchinetti a Casal Bruciato dove l'assegnazione di un appartamento a una famiglia rom ha fatto scattare la protesta. "Mi fermerò in questa tenda che hanno allestito nel cortile fino a quando non verrà risolta questa situazione e - sottolinea - daranno un'abitazione a noi italiani che ne abbiamo bisogno".