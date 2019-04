Scontro su A1, coinvolti bimbi

(Vigili del Fuoco)

Un incidente tra un pullman, che trasportava bambini in gita, un'auto e un autoarticolato si è verificato intorno alle 13 sulla A1, in direzione sud, all'altezza di Zagarolo. Cinque bambini e un adulto sono rimasti feriti e sono stati soccorsi dal 118.

Uno è stato trasportato in codice rosso al Gemelli ma non sarebbe in gravi condizioni. Gli altri quattro sono stati portati al Bambin Gesù mentre un accompagnatore è stato trasportato al policlinico Umberto I. A bordo del pullman c'erano bimbi di 10 e 11 anni, che nell'urto sono stati sbalzati all'interno del mezzo e hanno riportato diversi traumi.



Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco del comando di Roma con il supporto dell'Autogru. Al momento il tratto autostradale è stato chiuso al traffico.