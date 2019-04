Disabile morta in casa nel napoletano

(Fotogramma)

Il corpo senza vita di una donna disabile di 52 anni è stato trovato in un appartamento a Casalnuovo, in provincia di Napoli. Nell'abitazione sono intervenuti i carabinieri a seguito di segnalazioni giunte dai vicini di casa riguardo cattivi odori provenienti dall'interno. La donna sarebbe morta da diversi giorni. L'autopsia farà luce sulle cause del decesso. La 52enne viveva insieme alla madre anziana: non è chiaro se quest'ultima, nei giorni scorsi dopo il decesso della figlia, si trovasse in casa vegliandone il corpo oppure se non fosse presente.