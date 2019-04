Migranti, "8 dispersi in mare"

Immagine di repertorio (Afp)

Ci sarebbero otto persone disperse in mare e altre venti su un gommone in difficoltà davanti alle coste della Libia. A lanciare l'allarme, su Twitter, è Alarmphone che ha ricevuto una chiamata alle 6 di questa mattina. Sono 20 le persone in difficoltà, tra cui donne e bambini, a largo delle coste della Libia. "Il motore non funziona e l'imbarcazione imbarca acqua. Le autorità sono informate", dice Alarmophone, il servizio telefonico per i migranti in difficoltà in mare.

Mediterranea Saving Humans chiede quindi "un intervento urgente", mentre Luca Casarini denuncia su Twitter: "In questo momento uomini donne e bambini stanno affondando davanti alle coste della Libia. 8 di loro sono già morti. Tutte le autorità sono informate da 4 ore di questa situazione. Nessuno risponde, compresa Roma. Che voi siate maledetti, assassini".