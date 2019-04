Polizia: Questore Palermo, 'Festa a Brancaccio per dare messaggio ai giovani'

"Abbiamo voluto fare la Festa della Polizia nel quartiere Brancaccio, in questa splendida location che è il 'teatro del Sole' per recuperare il nostro territorio, ma anche per dare un messaggio forte ai giovani che devono dire no alla mafia". Lo ha detto il Questore di Palermo, Renato Cortese a margine della Festa della Polizia a Palermo. "I giovani - spiega Cortese - devono sapere che dicendo no alla mafia hanno sempre vicino la Polizia di Stato".